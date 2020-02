Credito: Messina, rischio Italia percepito è esagerato, colpa di passata comunicazione politica

- Il rischio Italia percepito "è totalmente esagerato". Lo ha detto il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, durante la conferenza stampa di oggi a Milano tenuta per spiegare l'acquisizione di Ubi banca decisa nella tarda serata di ieri dal Consiglio di amministrazione. "Questo non è un Paese - ha spiegato Messina - che corrisponde allo spread che è quello che vediamo oggi: lo spread, sui fondamentali nel nostro Paese, è molto più vicino a quello di Spagna e di Portogallo e questo delta differenziale è una valutazione da parte degli investitori che deriva da un certo grado di approssimazione nella gestione della comunicazione politica del passato da parte dei politici, ma certamente non rappresenta i fondamentali della forza delle famiglie e delle imprese che invece si vede nei fondamentali di Intesa Sanpaolo". (Rem)