Speciale infrastrutture: Siria, governo riapre l'aeroporto internazionale di Aleppo

- La Siria riaprirà l'aeroporto internazionale di Aleppo per la prima volta dopo nove anni. Lo ha annunciato ieri il ministro dei Trasporti siriano Ali Hammoud in una conferenza stampa. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa siriana “Sana”, l’aeroporto diventerà pienamente operativo da domani mercoledì 19 febbraio, con l’atterraggio del primo volo proveniente da Damasco. Hammoud ha riferito che successivamente verranno riattivati i voli per Damasco e per Il Cairo, in Egitto. Il governatore di Aleppo, Hussein Diab, aveva annunciato nell'agosto dello scorso anno che l'aeroporto internazionale era pronto e che sarebbe stato riaperto subito dopo la messa in sicurezza dello spazio aereo. La riapertura dell’aeroporto internazionale Aleppo avviene dopo la completa riconquista della città da parte delle Forze armate siriane, che domenica, 16 febbraio, hanno preso il controllo delle ultime zone rimaste sotto il controllo dei miliziani ribelli. (Res)