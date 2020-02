Speciale infrastrutture: regione Lazio sblocca 3,4 milioni per opere infrastrutturali

- La Giunta Regionale del Lazio ha sbloccato circa 3,4 milioni di euro per completare opere infrastrutturali stradali a servizio di aree produttive dell’Area di crisi industriale complessa del Sistema locale del lavoro (Sll) di Frosinone. Potranno essere quindi realizzati importanti interventi in ciociaria e a Colleferro, con priorità per quelli immediatamente cantierabili. Lo rende noto la Regione Lazio. "La delibera approvata oggi dall’esecutivo regionale – su proposta dell’assessorato allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, di concerto con quello ai Lavori pubblici e tutela del territorio, mobilità – prevede che vengano destinati 3.358.800 euro (fondi degli ex Patti territoriali del ministero per lo Sviluppo economico affidati alla Regione) a una lista di opere pubbliche da completare site nei comuni di Anagni, Colleferro e Frosinone (opere che integrano gli interventi previsti nell’Accordo di programma dell’ottobre 2018)". (Com)