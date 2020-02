Grecia: premier Mitsotakis, piano strategico per superare problemi strutturali dell'economia

- Serve un piano strategico per l'economia della Grecia, compatibile con l'esigenza di proteggere l'ambiente, in modo da porre rimedio ai vecchi problemi strutturali. Lo ha dichiarato il premier greco Kyriakos Mitsotakis, presiedendo oggi l'incontro della commissione nazionale per la strategia sullo sviluppo. Secondo il premier, scrive l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", questi "vecchi problemi" sono legati al "debito pubblico elevato che continua a essere una piaga per l'economia greca, la stagnazione istituzionale, una produttività relativamente bassa, un'abilità limitata a finanziare gli investimenti".(Gra)