Sanità Lazio: Lega, giunta Zingaretti diserta audizione su assistenza domiciaiare

- In commissione regionale politiche sociali e Sanità, "l'assessore regionale Alessio D'Amato scappa dall'audizione con le famiglie, i disabili e le associazioni sull'assistenza domiciliare". Lo affermano, in una nota, il capogruppo e i consiglieri della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi, Daniele Giannini, Laura Corrotti, Laura Cartaginese e Pasquale Ciacciarelli, commentando i lavori in commissione politiche sociali e Sanità, integrazione sociosanitaria e welfare. "Chi ascolterà le istanze di chi vive quotidianamente al fianco di persone non autosufficienti? - chiedono i consiglieri leghisti - Dopo settimane di polemiche e denunce, il commissario ad Acta Nicola Zingaretti partorisce un nuovo decreto a poche ore dall'audizione che la giunta regionale diserta. Non vi vergognate? Metteteci la faccia, almeno di fronte alla disperazione e alla preoccupazione dei cittadini'', concludono. (Com)