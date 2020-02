Monza: 40enne morso nelle parti intime da un cane a Nova milanese

- Poco prima delle tre di oggi pomeriggio, in via Venezia a Nova Milanese, un uomo di 40 anni è stato morso da un cane, riportando ferite all'arto superiore, allo scroto e al pene. A riferirlo in una nota è l'Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto sono intervenuti i vigili urbani. (com)