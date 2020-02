Camera: Camera: sconvocate audizioni di domani in commissioni Semplificazione e Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio stampa di Montecitorio avvisa in una nota che le audizioni previste domani, mercoledì 19 febbraio 2020, presso la Commissione parlamentare per la semplificazione - Assobiomedica - Confindustria dispositivi medici e presso la commissione Ambiente, Valeria Allegro, delegata dalla sindaca di Roma in materia di rifiuti, "non avranno più luogo". (Com)