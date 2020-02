Governo: Meloni su Renzi, altro esecutivo di palazzo? Doveva lasciare politica, contro inciucio faremo le barricate

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, contesta su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Sembra ieri che doveva lasciare la politica, ora annuncia addirittura che se dovesse cadere il governo Conte bis si formerà un altro governo di palazzo", attacca Meloni per poi promettere: "Faremo le barricate per impedire l'ennesimo inciucio sulla pelle degli italiani e per ridare ai cittadini la possibilità di esercitare la loro sovranità tornando alle urne". (Rin)