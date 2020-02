Sicilia: raccolta differenziata, cinque milioni ai 79 Comuni virtuosi

- "Cinque milioni di euro per i Comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani". Lo ha reso noto la Regione Sicilia che in un comunicato ha dato notizia della firma del decreto che assegnerà contributi agli enti locali che nel 2018 hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata dei rifiuti. I finanziamenti andranno a 79 Comuni. Soddisfatto il presidente della Regione Nello Musumeci che ha dichiarato: "Sono veramente contento e orgoglioso perché il numero dei Comuni "ricicloni" è cresciuto a dismisura, visto che l'anno scorso erano appena 31. Un aumento che conferma come stia crescendo, sempre di più, la sensibilità ambientale da parte dei siciliani e l'impegno dei sindaci. In poco più di due anni, la percentuale di raccolta differenziata è aumentata del 100%". Quindi Musumeci ha concluso: "Una vera e propria battaglia di civiltà che, al di là dei provvedimenti messi in campo dal mio governo nell'opera intensa per recuperare anni di inerzia e omissioni, ha visto e vede, ogni giorno, in prima linea amministratori e i cittadini. Sono fiducioso che, con lo sforzo di tutti, entro un paio d'anni usciremo dall'emergenza rifiuti e non avremo più nulla da invidiare alle altre regioni del Nord". (Ren)