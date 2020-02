Germania: a febbraio, indice Zew aspettative investitori cede 18 punti per coronavirus

- A causa dei timori per il coronavirus, in questo mese, l'indice delle aspettative degli investitori sull'andamento dell'economia tedesca nei prossimi sei mesi, elaborato da l'Istituto Leibniz di ricerca economica europea di Mannheim (Zew), ha subito un crollo di 18 punti su base mensile, assestandosi a quota 8,7. Come riferisce oggi il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del primo declino dopo tre mesi di aumenti consecutivi, tanto che le previsioni davano un ulteriore incremento dell'indice Zew a quota 21,5. “Le temute conseguenze negative dell'epidemia di coronavirus in Cina sul commercio mondiale stanno portando a un marcato declino delle aspettative economiche per la Germania”, ha dichiarato il direttore dello Zew, Achim Wambach. In particolare, Wambach ha evidenziato che “le stime dello sviluppo dei settori ad alta intensità di esportazione stanno calando in modo particolarmente marcato”. A pesare è anche l'andamento peggiore del previsto sperimentato dall'economia della Germania tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Per il direttore dello Zew, i dati hanno chiarito che lo sviluppo economico del paese è “attualmente piuttosto fragile”. (Geb)