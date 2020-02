Turchia: processo per Gezi Park, assolti nove imputati

- Il tribunale di Istanbul, in Turchia, ha assolto oggi nove imputati coinvolti per il secondo processo sui fatti di Gezi Park del 2013. Lo riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”. I nove, fra i quali l’imprenditore e attivista Osman Kavala, erano stati nuovamente rinviati a giudizio lo scorso anno con l’accusa di aver cercato di rovesciare il governo all’epoca guidato dall’attuale presidente Recep Tayyip Erdogan. I giudici hanno ritenuto che non sussistessero “sufficienti prove concrete” contro gli imputati, per i quali la procura aveva chiesto pene fino all’ergastolo. Altri sette imputati sono ancora in attesa di un verdetto. La sentenza odierna è stata accolta da un lungo applauso in tribunale. (segue) (Tua)