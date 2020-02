Sicilia: dissesto idrogeologico, al via pulizia alveo torrente Re a Porto Empedocle (Ag)

- La struttura commissariale per il dissesto idrogeologico della Regione Sicilia, guidata dal presidente Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, ha disposto la pulizia dell'intero alveo del torrente Re nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, che, come si legge in una nota "si trova in precarie condizioni di manutenzione ormai da un decennio". Il normale e sicuro deflusso delle acque risulta ostruito soprattutto in corrispondenza del ponte sulla strada statale 115, lì dove il torrente costeggia un impianto di depurazione in disuso e si inserisce nel tessuto urbano, restringendo notevolmente la sua sezione. In quel tratto, in caso di precipitazioni particolarmente intense, potrebbero essere a forte rischio alcune abitazioni che si trovano nelle vicinanze delle sponde.(Ren)