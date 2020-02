Polonia: iniziative per celebrare anniversario Battaglia di Varsavia

- Il ministero della Difesa polacco ha annunciato diverse iniziative per la commemorazione del 100mo anniversario della Battaglia di Varsavia, che ricorre nel prossimo agosto. "Ci saranno esibizioni militari in cento città della Polonia e una grande parata a Varsavia" ha annunciato il ministro della Difesa Mariusz Blaszczak. La Battaglia di Varsavia, nelle parole del ministro, "è descritta come la 18ma battaglia decisiva nella storia del mondo". "Per la Polonia, che era appena rinata dopo anni di prigionia, è stato un momento speciale. Per ricordare la vittoria sull'esercito sovietico saranno organizzate numerose celebrazioni statali, militari, culturali e religiose che culmineranno il 14-16 agosto. Il 15 agosto, festa dell'esercito polacco, è prevista una parata lungo la Wislostrada di Varsavia. La battaglia di Varsavia (anche detta Miracolo della Vistola) fu lo scontro decisivo nella guerra sovietico-polacca che iniziò subito dopo la fine della prima guerra mondiale nel 1918 e finì con la Pace di Riga del 1921. (Vap)