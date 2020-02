Russia: società straniere si conformano a legge su software locali nei dispositivi mobili

- Il produttore cinese di smartphone Xiaomi ha accettato di conformarsi ai requisiti della legge sulla preinstallazione obbligatoria di software russi sui dispositivi mobili. Lo ha riferito l'ufficio stampa della società citato dai media di Mosca. "Siamo impegnati a rispettare tutte le norme della legge russa e, se è necessario, a installare un software aggiuntivo: lo installeremo in modalità operativa", ha dichiarato il servizio stampa della società cinese. In precedenza, anche la società Samsung Electronics ha accettato di soddisfare i requisiti di legge riguardanti la preinstallazione di programmi sviluppati in Russia. La società sostiene che la legge non inciderà sui suoi piani di continuare a lavorare in Russia. (Rum)