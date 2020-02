Lavoro: Laforgia (Leu), salario minimo legale, rivoluzione da realizzare

- Il senatore di Liberi e uguali e coordinatore nazionale di éViva Francesco Laforgia in merito all'indiscrezione pubblicata su "Il Sole 24 Ore" secondo la quale, al tavolo sul salario minimo, ci sarebbe la contrarietà di Pd, Iv e Leu all'idea di fissare una soglia a 9 euro lordi, smentisce su Facebook: "Lo dico qui: io, che sto partecipando ai lavori di quel tavolo, non ero e non sono contrario a una soglia come quella che era stata individuata. Certo, c'è un tema che riguarda un'analisi specifica delle retribuzioni medie (non bisogna neanche rischiare che il salario minimo sia più basso, in certi settori, del salario attuale), oltre al tema della contrattazione (e non c'è da confrontarsi solo con il sindacato confederale). Ma per me il salario minimo legale - puntualizza - è una rivoluzione che questa maggioranza deve avere l'ambizione di realizzare. Rinunciare a una soglia, alta, dignitosa, sarebbe una sconfitta per tutti. Avanti con il confronto dentro la maggioranza, ma con grande coraggio. Il Paese ci guarda". (Rin)