Kosovo-Serbia: capo gruppo Ldk Gashi, "principio di reciprocità non ostacoli il dialogo"

- Il principio di reciprocità con la Serbia, al posto dei dazi del 100 per cento imposti sulle importazioni dei prodotti serbi, non deve ostacolare il dialogo fra Pristina e Belgrado: è quanto sostiene Arben Gashi, capo gruppo parlamentare della Lega democratica del Kosovo (Ldk), alleato di governo del Movimento Vetevendosje del premier kosovaro Albin Kurti. Intervenuto oggi ad una conferenza organizzata dall'Istituto democratico del Kosovo, sul tema del dialogo fra i due paesi, Gashi ha spiegato che "come coalizione stiamo tentando di rinunciare ai dazi per dare alla comunità internazionale la possibilità di facilitare il dialogo. La nostra richiesta è quella di introdurre la reciprocità, che però non potrà essere immediata e totale, perché si tratta di un processo complesso. Deve essere graduale e non dovrà ostacolare il dialogo", ha ribadito Gashi. (segue) (Kop)