Kosovo-Serbia: capo gruppo Ldk Gashi, "principio di reciprocità non ostacoli il dialogo" (2)

- Più cauto invece il deputato di Vetevendosje Artan Abrashi, secondo il quale "l'approccio del governo nei confronti della Serbia deve essere serio e con dei chiari principi sul dialogo. E' il momento giusto perché il Kosovo stabilisca dei principi ed esamini ogni circostanza. Non crediamo che i problemi complicati possano risolversi con delle scelte semplici e affrettate", ha ribadito Abrashi. Il governo di Kurti si trova su forte pressione degli Stati Uniti che hanno chiesto l'abolizione dei dazi, senza l'adozione del principio di reciprocità come sostenuto invece dal premier. Dick Dustin, portavoce dell'inviato speciale della Casa Bianca per il dialogo fra Pristina e Belgrado, Richard Grenell ha precisato che l'abolizione non andrebbe vincolata con il principio di reciprocità."Pristina deve abolire i dazi, non sospenderli. L'ambasciatore Grenell, non sostiene l'idea del principio di reciprocità", ha dichiarato Dustin. (segue) (Kop)