Kosovo-Serbia: capo gruppo Ldk Gashi, "principio di reciprocità non ostacoli il dialogo" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in una lettera inviata al premier kosovaro Albin Kurti la scorsa settimana, ha ribadito che "l'abolizione della tariffa per i prodotti serbi e bosniaci aiuterebbe le parti a tornare sul tavolo del dialogo. Noi speriamo e ci attendiamo che ciò sia anche una vostra priorità e che sfruttiate il momentum venutosi a creare dalle lettere d'intenti sul collegamento aereo e ferroviario tra Pristina e Belgrado", ha scritto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha precisato nel testo che "adesso è il momento di capire che un'inclusiva normalizzazione dei rapporti con la Serbia, con focus il reciproco riconoscimento, è essenziale per la piena integrazione internazionale del Kosovo", ha precisato Pompeo, sottolineando che "gli Stati Uniti saranno a vostro fianco, per sostenervi in questo processo". (Kop)