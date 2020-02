Coronavirus: Serbia, il 20 febbraio evacuazione due passeggeri da nave Diamond Princess

- Entro il 20 febbraio due passeggeri di nazionalità serba potrebbero essere evacuati dalla nave Diamond Princess, posta in quarantena al largo di Yokohama, in Giappone, per contagio da coronavirus: lo ha reso noto oggi il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, in una conferenza stampa tenuta a Belgrado. "Domani e dopodomani, se i risultati (dei test) saranno buoni, i due passeggeri saranno in grado di lasciare la nave", ha detto Dacic, precisando che finora nessun cittadino serbo è stato contagiato all'interno della nave. La Diamond Princess, ha ancora dichiarato il ministro, ha al suo interno un totale di 14 cittadini serbi, ma 12 sono membri dell'equipaggio e per loro, secondo quanto prevede il loro contratto di lavoro, la quarantena inizierà quando tutti i passeggeri avranno lasciato la nave. Dacic ha infine reso noto che il trasferimento dalla Diamond Princess avverrà per i due passeggeri attraverso un volo francese. Nella giornata di oggi il ministro ha incontrato tre cittadini serbi che si trovavano a Wuhan, in Cina, e che sono tornati a Belgrado nei giorni scorsi sempre attraverso dei voli allestiti dalla Francia. (Seb)