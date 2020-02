Speciale difesa: Turchia-Siria, portavoce Akp, Damasco ha violato il cessate il fuoco a Idlib 20 mila volte

- Il portavoce del partito Giustizia e sviluppo (Akp), al governo in Turchia, Omer Celik, ha dichiarato che l'esercito siriano avrebbero violato “20 mila volte” l’accordo di cessate il fuoco nel governatorato di Idlib. Celik ha aggiunto che la commissione turca in visita a Mosca per discutere della situazione a Idlib riprenderà i colloqui con la controparte russa nella giornata di domani, 19 febbraio. Il portavoce dell'Akp ha sottolineato la volontà del partito di garantire il rispetto del cessate il fuoco a Idlib e porre fine all’emergenza umanitaria in corso nel governatorato. (Res)