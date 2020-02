Speciale difesa: Sahel, capo forze speciali Usa in Africa avverte su minacce terroristiche nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle forze speciali statunitensi in Africa, Henderson Dagvine, ha dichiarato ieri che le minacce terroristiche nella regione del Sahel potrebbero diffondersi in altri paesi se non contrastate, mettendo in guardia contro i pericoli dei gruppi terroristici che uccidono persone innocenti. Dagvine, parlando al lancio delle manovre militari Fintlok 2020, ha affermato che le minacce terroristiche nella regione del Sahel "stanno crescendo a causa di gruppi che vogliono coltivare discordia e incoraggiare l'anarchia". (Res)