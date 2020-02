Speciale difesa: Ue, consorzio spagnolo vuole partecipare a progetto caccia Fcas

- Le società spagnole Gmv, Sener Aerospace e Tecnobit hanno raggiunto un accordo, in coordinamento con il ministero della Difesa, per guidare congiuntamente la partecipazione della Spagna al progetto europeo dei caccia di sesta generazione Fcas. In particolare, scrive il quotidiano “La Razon”, il lavoro del consorzio sarà quello di guidare lo sviluppo dei dimostratori tecnologici degli operatori remoti. Questa tecnologia degli operatori remoti si concentra, spiegano le aziende, sullo "sviluppo di nuove tecnologie e valutazione di nuovi concetti basati su una serie di veicoli senza pilota, alcuni con capacità di osservazione Istar", ovvero intelligence, sorveglianza, acquisizione di obiettivi e riconoscimento. (Res)