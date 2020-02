Speciale difesa: Francia, ministero Giustizia organizza lotta al terrorismo nelle regioni

- In Francia, il ministero della Giustizia sta organizzando la lotta al terrorismo a livello locale nelle regioni. Ne parla il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che nove mesi fa è stata creata una nuova procura nazionale specializzata, con tredici delegazioni presenti nelle procure di provincia. Ieri, 17 febbraio, il ministero ha inviato una circolare a tutte le procure del paese illustrando nel dettaglio le competenze e gli obiettivi di questo nuovo organo. Nella nota si spiegano i rapporti tra la procura centrale e quelle in provincia, connesse secondo un sistema soprannominato “il ragno”. Al procuratore nazionale dell'antiterrorismo spetterà il compito di organizzare delle riunioni con i referenti locali per definire una strategia da adottare a livello locale. (Res)