Speciale difesa: Kazakhstan, arrestate due persone accusate di organizzare attentati

- Gli agenti del Comitato per la sicurezza nazionale kazakho hanno arrestato due sospetti estremisti ad Almaty che stavano pianificando attacchi terroristici. Lo ha riferito il Comitato in una nota. I sospetti sono stati arrestati il 14 febbraio e arrestati per ordine del tribunale. "Durante le azioni investigative nel loro luogo di residenza, sono stati sequestrati un ordigno esplosivo rudimentale, componenti per la fabbricazione di esplosivi, coltelli, smartphone con materiale fotografico e video dei presunti obiettivi per compiere attentati", ha riferito il Comitato. (Res)