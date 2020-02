Droga Roma: operazione Bet & Drug, cittadini innocenti coinvolti in regolamenti di conti della banda

- Una violenza spropositata per difendere il territorio di spaccio è costata cara anche ad ignari cittadini: il gruppo di spacciatori arrestati questa mattina a San Basilio costituiva un vero pericolo per la cittadinanza dato che in più episodi, persone che non avevano nulla a che fare con le attività criminali sono rimasti gravemente feriti. Un esempio su tutti, un episodio avvenuto a Pasqua 2016, quando Simone Ciotoli, in un agguato ad un avversario nel quartiere Tufello, ha ferito gravemente un passante, il 21enne Davide Centi, costretto a vivere adesso sulla sedia a rotelle. Nel febbraio 2017 Luca Frerè ha sparato contro i buttafuori del locale Room 26 in zona Eur ferendo alcuni clienti. Noto alle cronache anche Pierluigi Delle Fratte, protagonista di una rapina nel 2016 ai danni della gioielleria "Mariani Gioielli" nel quartiere Casal dei Pazzi. L'uomo è stato identificato durante le indagini dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato di San Basilio, assieme al complice Marijanovic Mitar, leader della famosa banda di rapinatori transnazionali composta da ex militari della ex Yugoslavia, Montenegro e Serbia e criminali locali, noto per rocambolesche rapine in gioiellerie di tutto il mondo. Prima di quella rapina, gli agenti avevano intercettato una conversazione ambientale nei pressi della sala scommesse Planet 365 gestita dai fratelli Cherubini durante la quale Delle Fratte e Marijanovic chiedevano indietro delle armi prestate all'organizzazione di Cherubini. A seguito di ulteriori indagini sui rapinatori, è nato un filone parallelo dell'inchiesta che si è concluso con l'arresto in flagranza di reato per tentato sequestro di persona a scopo di rapina ai danni di un imprenditore, il 10 aprile 2018 in zona Olimpico, durante la partita di Coppa Roma-Barcellona. I due sono stati arrestati. (Rer)