Lavoro: sindacati su progressioni orizzontali, Regione Lazio rispetti i contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la diffida inviata a gennaio dalle segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, la Regione Lazio non ha ancora pubblicato la graduatoria definitiva delle Progressioni economiche orizzontali, previste dal Contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) 2019-2021, per quanto le procedure selettive, incluse le prove di recupero, si siano chiuse a dicembre". Si legge in una nota congiunta di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl. "Se la questione si legasse ad una interpretazione restrittiva e unilaterale di una circolare del ministero dell’Economia e finanze con la quale si ritiene, impropriamente, di entrare nel merito di quanto la contrattazione tra le parti ha deciso nel rispetto degli stanziamenti previsti dai fondi contrattuali e senza incidere sul bilancio regionale, chiedendo di limitare al solo 50 per cento le posizioni degli aventi diritto, reagiremo con determinazione utilizzando anche la via legale. Un’imposizione in pieno contrasto con il Contratto nazionale, nonché con la normativa di riferimento, che non definisce alcun limite, sul cui stralcio sia le categorie sindacali, sia le amministrazioni interessate sono intervenute. Gli emendamenti alla legge di stabilità in tal senso non sono stati inseriti nel testo definitivo, e la questione resta aperta", continua la nota. (segue) (Com)