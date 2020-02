Lavoro: sindacati su progressioni orizzontali, Regione Lazio rispetti i contratti (2)

- "È pur vero – dichiarano Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio - che, se si dovesse trovare soluzione definitiva, tutti i lavoratori vedrebbero riconosciuto appieno salario e diritti. Tuttavia, l’eventuale contestazione del Mef non può essere un alibi per il mancato rispetto degli accordi. Attendere vorrebbe dire confermare il principio – inaccettabile – che un’interpretazione amministrativa possa superare le scelte pattizie tra enti e rappresentanze dei lavoratori. Prosegue l’impegno delle categorie - continuano i segretari generali - a trovare quanto prima, in sede nazionale, una soluzione condivisa, che superi definitivamente il problema. Ma è necessario che il presidente Zingaretti, segretario del partito che forma la maggioranza del governo del paese, si assuma la responsabilità diretta della questione, attivando tutte le strade utili per risolvere definitivamente un problema esteso a tante amministrazioni, dalla sanità agli enti locali, in tutta Italia. E che intervenga fattivamente indicando da subito, per i lavoratori dell’ente che governa, il pieno rispetto di quanto previsto dai contratti sottoscritti. Siamo pronti allo stato di agitazione per le lavoratrici e i lavoratori della Regione Lazio, oltre che ad azioni legali per tutti quei lavoratori che hanno superato regolarmente le selezioni". (Com)