Kazakhstan: violenze a Zhambyl, arrestati tre fratelli di etnia dungana

- La polizia nella regione meridionale di Zhambyl, in Kazakhstan, ha arrestato tre fratelli etnici dungani, una minoranza musulmana cinese, presumibilmente negli scontri che hanno scatenato le violenze interetniche della scorsa settimana. In seguito alle violenze sono morte undici persone. La procura generale ha dichiarato che tre fratelli della famiglia Voingui sono stati accusati di aver aggredito degli agenti di polizia. Il loro caso è stato inviato al tribunale del distretto di Qordai. I procuratori affermano che la polizia ha fermato un'auto guidata da uno dei fratelli nel villaggio di Sortobe il 7 febbraio. All’uomo è stato intimato di seguire gli agenti alla stazione di polizia più vicina, in quanto incapace di mostrare una patente di guida valida e i documenti dell’autovettura. L’individuo oltre a rifiutarsi di esporre i documenti, è scappato in un’abitazione privata dove si trovavano due dei suoi fratelli. I tre, successivamente, hanno aggredito gli agenti.(Res)