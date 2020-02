Lombardia: inaugurata a Palazzo Pirelli mostra dedicata alle donne che lottano contro il cancro (2)

- La mostra, allestita nello Spazio Espositivo al piano terra di Palazzo Pirelli, si compone di 27 scatti fotografici di grande suggestione e impatto emotivo che raccontano la sfida di altrettante donne davanti alla malattia del cancro. Il progetto e l’idea alla base di “Io non ho paura” sono stati sviluppati in seguito all’incontro tra l’estetista APEO Francesca Cecconi, il fotografo Leonardo Perugini e tante donne in terapia oncologica, fotografate davanti a uno specchio a due vie mentre compiono gesti quotidiani per il proprio benessere e la cura di sé, pur in un momento così critico della propria vita. “Le donne che hanno posato per questo progetto –ha spiegato Perugini- sono uscite da questa esperienza rafforzate perché, come diceva lo stesso Veronesi che per primo ha appoggiato la figura dell’estetista oncologica, è più facile togliere il tumore dal corpo che dalla mente”. “Gli scatti –sottolineano i promotori della mostra- sono testimonianza dell’accettazione di sé unita ad un forte senso di riscossa, come elementi importanti nel processo di cura e guarigione, poiché la salute non è certo solo l’assenza di malattia, ma corrisponde anche a uno stato di benessere fisico, psichico e sociale”. A.P.E.O. è un’Associazione Professionale di Estetica Oncologica che focalizza l’attività delle proprie estetiste proprio sulla qualità di vita delle pazienti oncologiche. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita dei pazienti formando estetiste in grado di effettuare trattamenti di bellezza e di benessere su donne che si trovano in terapia oncologica. “Sapere cosa accade al proprio corpo, imparare a rimediare agli effetti secondari delle terapie -ha ricordato Carolina Ambra Redaelli- sono aspetti fondamentali della routine quotidiana per ritrovare il benessere della persona”. Allestita nel foyer di Palazzo Pirelli, l’esposizione sarà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino a giovedì 5 marzo con i seguenti orari: lunedì – giovedì: 9.30-12.30 e 13.30-17.30; venerdì: 9.30-13.00. (com)