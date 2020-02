Sicurezza: Ugl, più controlli sui posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ugl esprime il suo cordoglio alla famiglia dell'uomo di 65 anni, che ha perso la vita sul posto di lavoro a San Benedetto del Tronto. "L'operaio era prossimo alla pensione, a quell'età non dovrebbe essere consentito lo svolgimento di lavori manuali, soprattutto ad alto rischio di incidenti - ha affermato in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl -. In tal senso, è necessario prevedere più controlli e una maggiore cultura della sicurezza, affinché simili tragedie non si ripetano. L'Ugl è in tour con la manifestazione 'Lavorare per Vivere' volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche. Diciamo basta a queste stragi senza fine".(Com)