Roma: Celli (Civica), inconcepibile interruzione servizio trasporto progetto Filippide

- Per la capogruppo in Campidoglio della Lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli "è inconcepibile l'interruzione di un servizio importante come il trasporto per le attività sportive del progetto Filippide". "Divergenze tra i diversi uffici capitolini - spiega Celli - hanno di fatto bloccato nuovamente il servizio, impedendo ai ragazzi di partecipare al programma di riabilitazione. Purtroppo in questa Amministrazione manca totalmente la regia politica e per questo motivo dopo due anni ci ritroviamo con un servizio che funziona a singhiozzo. Così si vanifica totalmente la bontà di un progetto che coinvolge ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico. A niente sono servite le tre mozioni delle opposizioni approvate in questi anni, a nulla le commissioni convocate, compresa quella di oggi. Continua a mancare infatti l'espressione di volontà della parte politica, di coordinamento e di indirizzo. Nessun assessore della Giunta Raggi si è assunto finora la responsabilità di dipanare i problemi e di individuare soluzioni con gli uffici. Il danno purtroppo lo subiscono ancora una volta ragazzi e famiglie". (Com)