Germania: presidenza Cdu, Merz, colloquio molto positivo con Kramp-Karrenbauer

- Esponente della destra dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e possibile candidato alla presidenza del partito, Friedrich Merz ha affermato di aver avuto oggi a Berlino “un colloquio molto positivo” con la leader dimissionaria, il ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'incontro è stato dedicato a esaminare “le decisioni sul prossimo presidente della Cdu e sul candidato a cancelliere” alle elezioni previste in Germania nel 2021. A tal riguardo, ha reso noto a un suo portavoce, Merz “parlerà a tempo debito”. Questa riservatezza sul colloquio tra Merz e Kramp-Karrenbauer era stata concordata dai due prima del loro incontro odierno. Al momento, vi sono tre candidati ufficiali alla presidenza della Cdu: il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Norbert Roettgen, e altri due esponenti del partito, i cui nomi rimangono riservati. Nei prossimi giorni, è previsto un incontro tra la presidente dimissionaria della Cdu e Roettgen. Nella giornata di domani, 19 febbraio, Kramp-Karrenbauer avrà invece colloqui separati con due possibili candidati a succederle alla guida della Cdu: il ministro della Salute, Jens Spahn, e il primo ministro della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet. Il processo di nomina del prossimo presidente della Cdu è ancora in corso di elaborazione. In particolare, non è noto se il partito terrà a tal fine un congresso straordinario tra maggio e giugno prossimo o se la decisione verrà assunta al congresso già previsto a Stoccarda a dicembre. Kramp-Karrenbauer continuerà a esercitare la presidenza della Cdu fino alla nomina del suo successore e candidato a cancelliere. (Geb)