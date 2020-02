Libia: Di Maio, dialogo e diplomazia sono l'unica soluzione alla crisi

- La soluzione alla crisi in corso in Libia non può essere militare: la via del dialogo e la diplomazia è un percorso che non è facile, ma è l’unica possibile per arrivare alla stabilizzazione del paese. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa congiunta organizzata al termine della riunione odierna nel formato 2+2 tra i titolari dei dicasteri degli Esteri e della Difesa di Italia e Russia. “La Federazione Russa è un interlocutore fondamentale nella crisi, alla luce anche del suo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, ha detto Di Maio, sottolineando la necessità di normalizzare i rapporti tra Mosca e la comunità internazionale. “Non possiamo affrontare le sfide globali senza la Russia, con cui condividiamo vari interessi contro le minacce globali e transnazionali”, ha aggiunto il capo della diplomazia italiana.(Ems)