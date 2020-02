Camera: domani audizione Arera su veicoli alimentati a energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 15, la commissione Finanze della Camera svolge audizioni di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante modifiche al decreto 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di agevolazioni fiscali per favorire la diffusione dei veicoli alimentati a energia elettrica. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)