Camera: domani audizione Assobiomedica su Servizio sanitario nazionale

- Domani, mercoledì 19 febbraio, alle ore 8.30, presso l'Aula del IV piano di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per la semplificazione, in merito all'indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio sanitario nazionale, svolge l'audizione di rappresentanti di Assobiomedica - Confindustria dispositivi medici. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv.(Com)