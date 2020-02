Governo: Brunetta (FI), è immobile, va avanti solo a colpi di fiducia

- Renato Brunetta, deputato di Forza Italia e responsabile economico del movimento azzurro, in una dichiarazione ai telegiornali ha affermato che "non solo il Parlamento è bloccato e il governo non fa nulla, ma quando vuole fare qualcosa mette la fiducia". Il parlamentare FI quindi ha aggiunto: "L'economia va male, siamo gli ultimi in Europa, le crisi aziendali si moltiplicano, in Europa non tocchiamo palla perché non ce la fanno toccare, sul fondo Salva-Stati non abbiamo ottenuto assolutamente nulla. E il governo cosa fa? Mette la fiducia sul Milleproroghe, un provvedimento di cui è meglio non parlare. Stanno baruffando al loro interno, non stanno trovando nessuna soluzione e nascondono la polvere sotto al tappeto, mettendo la fiducia. Complimenti - ha concluso Brunetta - avanti così".(Rin)