Russia: Sberbank aumenta temporaneamente il tasso massimo di depositi

- La banca russa Sberbank da domani aumenterà il tasso massimo di deposito al dettaglio in contrasto con le tendenze di mercato. Lo ha annunciato l'ufficio stampa dell’istituto di credito. Dal 19 febbraio al 14 marzo, sarà possibile aprire un deposito promozionale per cinque mesi a un tasso del 5 per cento, si legge nel comunicato. Il tasso massimo di un deposito al dettaglio presso Sberbank aumenterà così di 0,5 punti percentuali.(Rum)