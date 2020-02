Valle Sacco: Mattia (Pd), da giunta Zingaretti altri 3,4 milioni per sviluppo territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la delibera approvata oggi in Giunta, "la Regione Lazio torna ad investire in modo concreto su un territorio, quello della Valle del Sacco, sul quale sono stati attivati grandi progetti per cambiarne radicalmente la vocazione, attraverso una riconversione e riqualificazione industriale che consente di avviare il rilancio economico e lo sviluppo della competitività di tutto il territorio". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX commissione regionale del Lazio. "Grazie agli assessori Paolo Orneli e Mauro Alessandri, oggi la Giunta guidata dal presidente Nicola Zingaretti ha deciso di chiedere lo sblocco dei 3 milioni e 400 mila euro del Mise al fine di liberare risorse per l'area di Crisi Industriale Complessa di Colleferro-Anagni e Frosinone (di cui fanno parte Valmontone, Colleferro, Artena, Carpineto, Segni, Gavignano, Gorga, Montelanico). Con questi fondi sarà possibile sistemare la viabilità di accesso al polo logistico di Colleferro (località Piombinara) e completare gli interventi straordinari sulle strade di servizio delle aree industriali di Anagni e Frosinone", conclude Mattia.(Com)