Pompei, Franceschini: orgoglio italiano, stanziati altri 50 milioni

- Pompei è una bellissima storia di riscatto e rinascita. Lo ha affermato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini oggi in visita agli scavi per la conclusione della messa in sicurezza del Grande progetto Pompei e l'apertura al pubblico di tre nuove domus. "Era sinonimo di crolli, di file di turisti in attesa davanti ai cancelli, di incapacità di spendere i fondi, adesso è l'opposto. È un modello nel mondo, come hanno riconosciuto l'Unesco e la stessa Unione Europea - ha ricordato -. I 105 milioni di euro previsti per il Grande progetto Pompei sono stati spesi tutti e bene - ha aggiunto il ministro - adesso abbiamo stanziato altri 50 milioni di euro per proseguire i lavori perché a Pompei i lavori non finiranno mai, ci sono 22 ettari ancora da scavare e la città richiede manutenzione e ricerca continua. I risultati di questi anni sono sotto gli occhi di tutti - ha concluso Franceschini - e il merito va al lavoro lungo e silenzioso delle tante professionalità dei beni culturali che hanno lavorato con impegno e tenacia”. (Com)