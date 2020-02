Marche: Riserva Ripa Bianca, proposto Piano di gestione

- E' all'esame della giunta regionale delle Marche la proposta di Piano di gestione dell'area protetta di Ripa Bianca di Jesi presentata da Wwf Oasi in qualità di soggetto gestore. Lo ha comunicato l'assessore all'Ambiente Angelo Sciapichetti: "La proposta di piano, in attuazione della delibera di giunta regionale istitutiva della riserva (n. 85 del 2003), costituisce il documento di riferimento per la gestione della riserva naturale e definisce, inoltre, il perimetro definitivo dell'area protetta, per il quale è stato chiesto un ampliamento da parte del Wwf lungo il fiume Esino in direzione valle e la definizione degli ambiti di tutela".La giunta regionale ha chiesto e acquisito in proposito i pareri favorevoli del Comune di Jesi e della Provincia di Ancona in previsione di procedere alla prima adozione del Piano che sarà successivamente sottoposto a procedura di Vas prima della definitiva approvazione. Attualmente gli uffici stanno valutando il documento al fine di condividere preventivamente il nuovo perimetro con gli enti territoriali. "Il documento -ha proseguito l’assessore - in vista del passaggio in giunta, sarà approfondito e discusso per consentire di dare avvio all'iter amministrativo che vedrà la proposta di Piano sottoposta alle analisi e osservazioni dei soggetti pubblici e privati interessati", ha concluso Sciapichetti. (Ren)