Cultura: da oggi a Praga la mostra “Di cieli e città” del pittore Tiziano Marasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mostra da oggi fino al 6 marzo nella galleria del primo piano dell’Istituto italiano di cultura di Praga, una selezione di opere di Tiziano Marasco sul tema “Di cieli e città”. Nato a Udine ma residente a Praga dal 2010, dove alla produzione artistica unisce le attività di giornalista e traduttore, Marasco focalizza la propria attenzione sulle componenti metafisiche del paesaggio urbano attraverso la pittura acrilica e con i pastelli ad olio e con un approccio libero e sperimentale volto alla ricerca di un proprio stile, al di fuori di mode o tendenze. Nel corso degli anni l’attenzione dell’artista si è spostata dalle vedute classiche dei centri storici ai paesaggi di periferia, in particolare le vecchie aree della classe operaia, costruite principalmente durante la prima Repubblica cecoslovacca e nel lungo intermezzo della Cecoslovacchia socialista. Tra i quartieri di Praga, Zizkov è indubbiamente il più rappresentato, per il suo contrasto tra elementi antichi e moderni. La mostra, inaugurata dalla direttrice dell’Istituto italiano di cultura di Praga Alberta Lai, raccoglie anche alcuni paesaggi di invenzione, dietro di cui si cela l'idea di sollecitare nello spettatore un libero processo associativo favorito dalla combinazione di elementi reali, quali strade, torri, edifici, piazze appartenenti a specifiche espressioni territoriali, con contaminazioni creative di derivazione fantasy, sospese tra spazi cosmici e geografie fiabesche. (Vap)