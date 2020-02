Egitto: Commissione Ue, caso Zaki non in agenda al Consiglio Affari esteri di ieri

- Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea di ieri non ha affrontato la vicenda dello studente egiziano dell'Università di Bologna, Patrick George Zaki, arrestato lo scorso 7 febbraio all'aeroporto del Cairo e attualmente detenuto nella sua città natale di Mansoura. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Virginie Battu-Henriksson. "Non era nell'agenda", ha detto rispondendo a una domanda. "Posso dire che la delegazione Ue al Cairo e gli Stati membri seguono la questione. L'Ue continua a seguire molto da vicino la questione dei diritti umani in Egitto ed è particolarmente preoccupata per l'aumento del numero di arresti dalle proteste di settembre 2019", ha aggiunto. "L'Ue continuerà ad affrontare la questione con la controparte egiziana come parte del nostro dialogo e cooperazione in corso, così come nei contesti dei fora multilaterali sui diritti umani", ha concluso.(Beb)