Tunisia: Saied minaccia di sciogliere il parlamento in caso di non fiducia al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo proposto da Elyes Fakhfakh non dovesse ottenere la fiducia dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il presidente della Tunisia Kais Saied potrebbe decidere di sciogliere il parlamento. Lo riferisce la rivista in lingua francese “Jeune Afrique”, ricordando come sabato 15 febbraio il movimento islamico moderato Ennahda, prima forza politica del paese, abbia annunciato a sorpresa di aver deciso di non accordare la fiducia all’esecutivo proposto da Fakhfakh, reo di non aver incluso nelle consultazioni il partito rivale Qalb Tounes di Nabil Karoui. Quest’ultimo, che ha comunque presentato una squadra di governo con ministri provenienti da Ennahda, ha tempo fino al 21 febbraio per sottomettere il proprio gabinetto al voto dei parlamentari. (segue) (Tut)