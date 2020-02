Tunisia: Saied minaccia di sciogliere il parlamento in caso di non fiducia al governo (2)

- Nelle ultime ore i negoziati si sono fatti più intensi. Ennahda, che sta cercando di prendere il controllo della situazione, ha avanzato l’ipotesi che Fakhfakh possa dimettersi per rilanciare i negoziati tra le forze politiche attorno al nome di un nuovo primo ministro. Tale ipotesi, tuttavia, è stata respinta categoricamente dal presidente Saied. “Se il governo che sarà presentato in parlamento non dovesse ottenere la fiducia, ci sarà lo scioglimento dell’Arp e il ricorso al voto popolare”, ha chiarito il capo dello Stato. Saied ha quindi invitato tutte le forze politiche “ad assumersi le proprie responsabilità in una fase storica cruciale e difficile”, ricordando che sarà suo dovere “assicurare la continuità dello Stato, con o senza governo”. (Tut)