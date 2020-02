Giustizia: Faraone (Iv), votiamo fiducia a decreto intercettazioni, no a provocazioni

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, ribadisce su Twitter che "a scanso di equivoci. Noi votiamo la fiducia sul decreto legge intercettazioni come chiesto dal governo. Per cambiarlo serve il consenso di tutti. Chi forza a colpi di emendamento spacca la maggioranza. Sì fiducia, no provocazioni". (Rin)