Donbass: Di Maio, confermato impegno di Roma a sostegno del Formato Normandia

- L’Italia conferma il suo impegno a sostegno delle attività portate avanti dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e dal Formato Normandia (Russia, Ucraina, Francia e Germania) per la risoluzione della crisi nel Donbass. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante una conferenza stampa congiunta organizzata al termine della riunione odierna nel formato 2+2 tra i titolari dei dicasteri degli Esteri e della Difesa di Italia e Russia. “Abbiamo riconosciuto la positività dell’impegno di Kiev nel promuovere il proseguimento dei negoziati, incoraggiando la Federazione Russa a contraccambiare questo atteggiamento”, ha detto Di Maio, sottolineando nuovamente quanto sia importante garantire una efficace attuazione degli accordi di Minsk. “Avanzare nella crisi ucraina è cruciale, dal momento che contribuirebbe sensibilmente alla normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Kiev”, ha aggiunto. (Ems)