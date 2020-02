Speciale energia: Spagna, Iberdrola vale più del resto delle compagnie energetiche

- Iberdrola, la più grande compagnia energetica spagnola per capitalizzazione di mercato, ha battuto ieri, 17 febbraio, un nuovo record raggiungendo quota 11,06 euro per azione. La capitalizzazione della società, scrive il quotidiano “Expansion”, è aumentata a 71.377 milioni di euro. Per la prima volta la società vale più delle altre tre compagnie energetiche messe insieme: Endesa (26.956 milioni), Naturgy (23.796 milioni) e Repsol (19.615 milioni). (Res)