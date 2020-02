Speciale energia: Kazakhstan, ministro Nogayev, proseguiremo colloqui con Russia su Potere della Siberia 2

- I negoziati tra Kazakhstan e Russia sul tragitto del gasdotto Potere della Siberia 2 proseguiranno nel prossimo futuro. Lo ha affermato il ministro dell'Energia del Kazakhstan Nurlan Nogayev. "L'attuazione di questo progetto è ancora a livello di pianificazione e non sono stati ancora delineati dei parametri concreti. Esistono varie opzioni per la fornitura di gas russo alla Cina. Se possibile, ci siamo offerti di costruire questo gasdotto attraverso il Kazakhstan", ha detto Nogayev. Il ministro ha spiegato che le autorità di Nur-Sultan intendono utilizzare questo gasdotto per fornire gas alle regioni del Kazakhstan orientale e di Pavlodar. Commentando la reazione dell’omologo russo Aleksander Novak a questa proposta, Nogayev ha detto che è “stata presa in considerazione”. “I negoziati proseguiranno: è un processo regolare di lavoro”, ha aggiunto il ministro kazakho. (Res)