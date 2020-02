Speciale energia: Egitto, sette nuovi pozzi di gas nel Delta occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Tareq al Molla, ha sottolineato l'importanza di rispettare i cronoprogrammi nelle attività di sviluppo dei pozzi per metterli rapidamente in produzione, nonché intensificare le attività di esplorazione per contribuire ad aumentare la produzione di petrolio e gas e affrontare le sfide della diminuzione naturale dei pozzi. Il ministro si riferisce ai nuovi pozzi scoperti nella zona del Delta del Nilo. Il presidente delle società Rashid e Al Burullus, Sabri al Sharqawi, ha spiegato che sono in corso lavori per valutare i 10 studi dal campo del Delta occidentale, che dovrebbero aggiungere riserve iniziali stimate a circa 236 miliardi di piedi cubi di gas attraverso la perforazione di 7 pozzi. (Res)