Speciale energia: Israele, nel 2019, calo degli introiti della commercializzazione di gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019, gli introiti derivanti dalla commercializzazione di gas naturale, petrolio e minerali in Israele hanno totalizzato 864 milioni di shekel (circa 232 milioni di euro), in diminuzione rispetto agli 878 milioni di shekel (236 milioni di euro) dell'anno precedente. Lo ha reso noto il ministero delle Infrastrutture nazionali, dell’energia e delle risorse idriche israeliano. La maggior parte delle entrate proviene dalle royalties sul gas naturale e petrolio. Il dicastero ha fatto sapere che la leggera diminuzione deriva dall'apprezzamento shekel e da un guasto nel pozzo del giacimento Tamar, ad aprile scorso. Le royalties sui minerali ammontano a 10,7 milioni di shekel (circa 2,6 milioni di euro). Il ministero delle Infrastrutture nazionali, dell'energia e delle risorse idriche prevede un forte aumento delle entrate nel 2020 in seguito all’avvio della produzione nel giacimento Leviathan. Secondo le stime, nel corso dell'anno, le entrate dovrebbe raggiungere gli 1,5 miliardi di shekel (circa 404 milioni di euro). (Res)